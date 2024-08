Palermo, violenza sessuale in spiaggia a Ferragosto: arrestato 27enne

Abusi su una minore in un campeggio: preso un 57enne

Un altro arresto per violenza sessuale, questa volta su minore, è stato effettuato il 17 agosto dai poliziotti del commissariato di Fondi e i colleghi della Polizia Ferroviaria di Roma. In manette un uomo di nazionalità pakistana, 57 anni, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal gip del tribunale di Latina, con la quale veniva disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei suoi confronti. La vicenda risale agli inizi di luglio, quando una 14enne raggiunge, come di consueto, l’amica coetanea e la sua famiglia presso un campeggio di Fondi, per trascorrere qualche giorno di vacanza al mare, in completa spensieratezza.