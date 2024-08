Stupro a Bolzano, l'indiziato avrebbe filmato tutto

La prima violenza in un parcheggio

Dopo averla fatta salire, l'uomo si è conquistato la fiducia della giovane. Dopo averle fatto bere una bottiglietta d'acqua (secondo la ragazza aveva uno "strano retrogusto"), i due si sarebbero recati in un parcheggio nella zona di Salorno e la giovane sarebbe stata successivamente violentata. È emerso che la 16enne avrebbe provato a porre resistenza. Successivamente l'uomo sarebbe ritornato a Bolzano e nel suo appartamento avrebbe abusato più volte della giovane. Il 5 agosto, dopo essere stata liberata dall'uomo, la giovane rientrando a casa ha incontrato la sorella raccontando quanto accaduto. Il 37enne era arrivato a Bolzano dalla Puglia circa un anno fa per cercare lavoro come assistente sociale. Tuttavia, dopo un periodo di prova, non è stato assunto. Pagava l'affitto grazie a una piccola indennità di disoccupazione.