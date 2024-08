Olbia, 15enne in vacanza con la famiglia violentata a Ferragosto

Il Ferragosto in vacanza si è trasformato in un incubo per una ragazza di 15 annia proveniente dal Nord Italia che era in vacanza in Gallura con la famiglia. Doveva essere una normale notte di festa in compagnia di giovanissimi e turisti, con l'obiettivo di osservare lo sciame di Perseidi in cielo ed esprimere un desiderio. Invece, la giovane, una vola rientrata al residence dove alloggiava con i familiari, ha raccontato di essere stata violentata: ad indicare il nome dell'autore è stata proprio lei, quando è stata sentita in caserma, si tratterebbe di un 17enne che è stato denunciato. A coordinare le indagini è la Procura dei minori di Sassari che ha aperto un fascicolo sull'episodio.