Palio Siena, dopo rinvio oggi la Carriera per la Madonna dell'Assunta

A causa della pioggia, la tradizionale corsa del 16 agosto è stata spostata a oggi. Il via è previsto alle 19, ma rimane l’incognita maltempo: le previsioni annunciano possibili rovesci nel pomeriggio. Dieci le contrade in gara: alla vincitrice, colei che per prima percorrerà i tre giri di piazza del Campo, andrà il Drappellone dipinto dall'artista Riccardo Guasco ascolta articolo

Dopo il rinvio di ieri, meteo permettendo, dovrebbe svolgersi oggi il Palio di Siena dedicato alla Madonna dell'Assunta. Come da tradizione, il 16 agosto in piazza del Campo era tutto pronto per la gara, ma la forte pioggia ha costretto organizzatori e autorità a decidere di spostare la Carriera di un giorno. Il Palio, quindi, dovrebbe iniziare oggi alle 19. Ma rimane l’incognita maltempo, visto che le previsioni annunciano possibili rovesci nel pomeriggio.

Il rinvio e i lavori in corso Anche ieri il via alla Carriera era previsto alle 19, ma intorno alle 17.30 - mentre si stava per svolgere il corteo storico - l'acqua ha cominciato a cadere in grande quantità su piazza del Campo rendendo scivoloso il tufo. Ad annunciare il rinvio, la bandiera verde esposta fuori dal Palazzo Pubblico. Oggi gli operai del Comune di Siena si sono messi al lavoro, fin dalle prime ore del mattino, per sistemare il tufo dell'anello di piazza del Campo e permettere il regolare svolgimento del Palio. Sempre a causa della pioggia, quest'anno era stato rinviato per due volte anche il Palio del 2 luglio: è un evento raro che nello stesso anno si assista al rinvio di entrambi i palii causa maltempo, l'ultima volta era successo nel 1869. L'ultimo rinvio per maltempo della sola corsa del 16 agosto, invece, risale al 2022. Nel Palio di luglio scorso, il maltempo aveva imposto due rinvii e la corsa si è disputata il 4 luglio. vedi anche Palio Siena, la Carriera per la Madonna dell'Assunta rinviata a sabato

Le 10 contrade, i cavalli e i fantini Le contrade di Siena sono 17, ma quelle che partecipano al Palio sono 10: 7 di diritto (Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno e Civetta) e 3 sono state estratte a sorte a luglio (Chiocciola, Oca e Istrice). Alla vincitrice, colei che per prima percorrerà i tre giri di piazza del Campo, andrà il Drappellone dipinto dall'artista Riccardo Guasco. Nell’assegnazione dei cavalli, alla contrada della Selva è andato l'unico cavallo già vittorioso in piazza del Campo: è Tabacco, che era stato trionfante con l'Onda e il fantino Brigante nella carriera del 2 luglio di quest'anno. Bene anche per i contradaioli di Valdimontone, Istrice e Oca a cui sono andati in sorte cavalli ritenuti tra i più forti, rispettivamente Veranu, Viso d'Angelo e Ares Elce. Le altre assegnazioni sono Zentiles al Leocorno, Brivido Sardo al Nicchio, Benitos alla Lupa, Zenis alla Civetta, Canarinu all'Onda, Comancio alla Chiocciola. Per quanto riguarda i fantini, la contrada della Selva schiera Andrea Sanna, la Lupa Dino Pes detto Velluto, Valdimontone con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, Onda con Sebastiano Murtas detto Grandine, contrada del Nicchio con Federico Guglielmi detto Tamurè, Leocorno con Elias Mannucci detto Turbine, Civetta con Enrico Bruschelli detto Bellocchio, Chiocciola con Giuseppe Zedde detto Gingillo, Oca ha come fantino Carlo Sanna detto Brigante, Istrice ha Giovanni Atzeni detto Tittia. vedi anche Palio di Siena dell'Assunta, contrade partecipanti: fantini e cavalli

Le prove prima della gara Prima della gara vera e propria, ci sono state già delle prove. La contrada del Leocorno, con il fantino Elias Mannucci detto Turbine sul cavallo Zentiles, ha vinto venerdì mattina la “provaccia”: buona la partenza della Selva, che ha mantenuto la prima posizione fin dopo la seconda curva di San Martino, quando è sopraggiunto il Leocorno che ha preso la testa della corsa per mantenerla fino al termine del terzo giro. È stata invece la contrada dell'Onda, col fantino Sebastiano Murtas detto Grandine sul cavallo Canarinu, a vincere giovedì la prova generale del Palio: in partenza la Civetta ha mantenuto la prima posizione fin dopo la prima curva del Casato, quando l'ha superata l'Onda che ha preso la testa della corsa per mantenerla fino al termine del terzo giro. Nei giorni scorsi si sono tenute anche altre quattro prove: la contrada della Lupa con Dino Pes detto Velluto sul cavallo Benitos ha vinto la prima prova, l'Oca con Carlo Sanna detto Brigante su Ares Elce ha conquistato la seconda, la contrada dell'Istrice con il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia sul cavallo Viso d'Angelo ha vinto la terza, infine la contrada della Selva con il fantino Andrea Sanna sul cavallo Tabacco ha vinto la quarta prova. vedi anche L'Oca vince il Palio di Siena dell'Assunta 2023. Foto