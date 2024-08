Palio Siena, oggi la Carriera per la Madonna dell'Assunta: cosa sapere

Tutto pronto in piazza del Campo per la tradizionale corsa del 16 agosto. Dieci le contrade in gara: alla vincitrice andrà il Drappellone dipinto dall'artista Riccardo Guasco. Il via è alle 19. La contrada del Leocorno, con il fantino Elias Mannucci (detto Turbine) sul cavallo Zentiles, ha vinto la “provaccia” ascolta articolo

Tutto pronto, a Siena, per il tradizionale Palio del 16 agosto dedicato alla Madonna dell'Assunta. Il via alla Carriera, in piazza del Campo, è alle 19. Dieci le contrade in gara: alla vincitrice, colei che per prima percorrerà i tre giri, andrà il Drappellone dipinto dall'artista Riccardo Guasco.

Le 10 contrade, i cavalli e i fantini Le contrade di Siena sono 17, ma quelle che partecipano al Palio di oggi sono 10: 7 di diritto (Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno e Civetta) e 3 sono state estratte a sorte a luglio (Chiocciola, Oca e Istrice). Nell'assegnazione dei cavalli, la sorte ha baciato la contrada della Selva a cui è andato l'unico cavallo già vittorioso in piazza del Campo: è Tabacco, che era stato trionfante con l'Onda e il fantino Brigante nella carriera del 2 luglio di quest'anno. Bene anche per i contradaioli di Valdimontone, Istrice e Oca a cui sono andati in sorte cavalli ritenuti tra i più forti, rispettivamente Veranu, Viso d'Angelo e Ares Elce. Le altre assegnazioni sono Zentiles al Leocorno, Brivido Sardo al Nicchio, Benitos alla Lupa, Zenis alla Civetta, Canarinu all'Onda, Comancio alla Chiocciola. Per quanto riguarda i fantini, la contrada della Selva schiera Andrea Sanna, la Lupa Dino Pes detto Velluto, Valdimontone con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, Onda con Sebastiano Murtas detto Grandine, contrada del Nicchio con Federico Guglielmi detto Tamurè, Leocorno con Elias Mannucci detto Turbine, Civetta con Enrico Bruschelli detto Bellocchio, Chiocciola con Giuseppe Zedde detto Gingillo, Oca ha come fantino Carlo Sanna detto Brigante, Istrice ha Giovanni Atzeni detto Tittia.

Il Drappellone La contrada vincitrice quest'anno riceverà come trofeo il Drappellone dipinto dall'artista Riccardo Guasco in onore della Madonna Assunta. L'opera è stata svelata nei giorni scorsi nel Cortile del Podestà. Quello di Guasco è un Drappellone giocato sui contrasti cromatici delle terre, i gialli e gli ocra del tufo, con i colori del cielo, dei palazzi, delle bandiere che sventolano a Siena durante il Palio in un grande universo di forme e colori d'ispirazione cubista. Si passa da una dimensione sacra a una dimensione più terrena del Palio, toccando la torre civica del palazzo comunale, i cavalli, i palazzi, fino a scendere sulla terra della Piazza con la sua caratteristica forma a semicerchio e la divisione in spicchi. Oltre ai cavalli, grandi protagonisti sono i barberi, le caratteristiche sfere con i colori delle Contrade, con cui i bambini di Siena giocano in strada. Ed è proprio ai colori, all'energia che sprigionano, al gioco di bambini, ai cavalli e ai senesi che è ispirata quest'opera.

Gli ospiti Ad assistere al Palio, ospite del Comune, ci sarà anche la regina Beatrice dei Paesi Bassi, accompagnata dalla principessa Mabel e le due figlie. Dalle trifore del Palazzo Pubblico seguiranno la Carriera anche altri ospiti, come l'ambasciatore del Qatar Khaled Youssef Al-Sada; gli onorevoli Salvatore Caiata, Chiara Tenerini, Erica Mazzetti; sua Eminenza Christopher Trott, ambasciatore di Sua Maestà Britannica presso la Santa Sede; il fotografo Dan Winters; l'attrice Cristiana Dell'Anna; e Luca Venturi, a cui è stato assegnato il Mangia 2024, massimo riconoscimento del Comune di Siena per la sua attività di fondatore della rassegna internazionale di fotografia Siena Awards.

Le prove prima della gara La gara vera e propria è oggi alle 19, ma ci sono state già delle prove. La contrada del Leocorno, con il fantino Elias Mannucci detto Turbine sul cavallo Zentiles, ha vinto la "provaccia": buona la partenza della Selva, che ha mantenuto la prima posizione fin dopo la seconda curva di San Martino, quando è sopraggiunto il Leocorno che ha preso la testa della corsa per mantenerla fino al termine del terzo giro. È stata invece la contrada dell'Onda, col fantino Sebastiano Murtas detto Grandine sul cavallo Canarinu, a vincere la prova generale del Palio: in partenza la Civetta ha mantenuto la prima posizione fin dopo la prima curva del Casato, quando l'ha superata l'Onda che ha preso la testa della corsa per mantenerla fino al termine del terzo giro. Nei giorni scorsi si sono tenute anche altre quattro prove: la contrada della Lupa con Dino Pes detto Velluto sul cavallo Benitos ha vinto la prima prova, l'Oca con Carlo Sanna detto Brigante su Ares Elce ha conquistato la seconda, la contrada dell'Istrice con il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia sul cavallo Viso d'Angelo ha vinto la terza, infine la contrada della Selva con il fantino Andrea Sanna sul cavallo Tabacco ha vinto la quarta prova.