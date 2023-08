L'Oca vince il Palio di Siena dell'Assunta 2023. Foto

2/5 ©Ansa

Per questo Palio le 10 contrade in gara erano Giraffa (cavallo Abbasantesa), Oca (cavallo Zio Frac), Pantera (cavallo Anda e Bola), Drago (cavallo Vitzichesu, in foto la benedizione), Chiocciola (cavallo Reo Confesso), Tartuca (cavallo Schietta), Istrice (cavallo Antine Day), Aquila (cavallo Viso D’Angelo), Torre (cavallo Tabacco), Bruco (cavallo Zenis)

