Palio di Siena dell'Assunta, le contrade partecipanti e i fantini

I vertici delle diciassette contrade e l’amministrazione della città toscana hanno deciso di annullare tutte le manifestazioni in programma quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria. Ecco alcune delle immagini più belle delle scorse edizioni per rivivere l'emozione di questa tradizione. LA FOTOGALLERY

Nel 2020, a causa della pandemia di Coronavirus, il Palio di Siena non si disputerà. Non fa eccezione quello in onore della Madonna Assunta, che si svolge ogni anno il 16 agosto. In assenza della corsa, ecco le immagini più belle degli ultimi anni attraverso le quali ripercorrere la storia e le tradizioni della competizione