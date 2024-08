Palio di Siena dell'Assunta, contrade partecipanti: fantini e cavalli

In programma il 16 agosto, la storica corsa equestre di Piazza del Campo vedrà protagoniste 10 delle 17 Contrade senesi. Iniziata ufficialmente lo scorso 11 agosto con la cerimonia di presentazione del Drappellone, la manifestazione prenderà il via alle 16.50, con l'ingresso in piazza del Corteo Storico, mentre i cavalli usciranno dal Cortile del Podestà alle 19 ascolta articolo

È tutto pronto per la nuova edizione del Palio di Siena, dedicato alla Madonna dell'Assunta. In programma domani, 16 agosto, l'antica corsa equestre di Piazza del Campo vedrà protagoniste dieci Contrade senesi. Iniziata ufficialmente lo scorso 11 agosto con la tradizionale cerimonia di presentazione del Drappellone, il trofeo assegnato al vincitore di ogni edizione, la manifestazione toscana prenderà il via alle 16.50, con l'ingresso in piazza del Corteo Storico, mentre i cavalli usciranno dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico alle 19.

Le Contrade partecipanti Come da tradizione, il Palio di Siena del 16 agosto si disputerà attraverso i classici tre giri attorno a Piazza del Campo su una pista di tufo. A partecipare a questa edizione saranno 10 delle 17 Contrade senesi. Sette di queste gareggeranno di diritto: Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno e Civetta. Le restanti tre sono state invece sorteggiate lo scorso 7 luglio: si tratta di Chiocciola, Oca e Istrice. I cavalli Lo scorso 13 agosto, nel cosiddetto giorno della Tratta, si sono tenute le assegnazioni dei cavalli alle dieci Contrade che correranno domani il Palio di Siena. La sorte ha baciato la contrada della Selva, a cui è stato assegnato il campione in carica e vincitore dell'edizione del 2 luglio scorso (con il fantino Brigante e la contrada Onda): Tabacco. A esultare, anche i contradaioli di Valdimontone, Istrice e Oca, a cui sono andati in sorte i cavalli giudicati più forti: rispettivamente, Veranu, Viso d'Angelo e Ares Elce. La contrada del Leocorno invece gareggerà con Zentiles, il Nicchio con Brivido Sardo e la Lupa con Benitos. Seguono poi Zenis, per la contrada della Civetta, Canarinu per quella dell'Onda e Comancio per la Chiocciola. Tra i veterani spiccano Viso d'Angelo e Tabacco, che hanno corso rispettivamente cinque e sette volte il Palio di Siena. Gli esordienti sono invece Zentiles, Benitos, Canarinu e Comancio. vedi anche Siena, Palio di Provenzano 2024: vince la contrada dell'Onda. FOTO

I fantini Dopo la Tratta e l’Assegnazione dei cavalli alle dieci Contrade partecipanti, le dirigenze si sono accordate con i fantini per formare le accoppiate in vista del Palio dell’Assunta. I fantini, però, potranno essere sostituiti in qualsiasi momento fino alla segnatura prevista per il 16 agosto. Contrade, cavalli e fantini

Contrada della Selva : cavallo Tabacco; fantino Andrea Sanna

: cavallo Tabacco; fantino Andrea Sanna Contrada della Lupa : cavallo Benitos; fantino Dino Pes detto Velluto

: cavallo Benitos; fantino Dino Pes detto Velluto Contrada Valdimontone : cavallo Veranu; fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

: cavallo Veranu; fantino Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Contrada dell'Onda : cavallo Canarinu; fantino Sebastiano Murtas detto Grandine

: cavallo Canarinu; fantino Sebastiano Murtas detto Grandine Contrada del Nicchio : cavallo Brivido Sardo; fantino Federico Guglielmi detto Tamurè

: cavallo Brivido Sardo; fantino Federico Guglielmi detto Tamurè Contrada del Leocorno : cavallo Zentiles; fantino Elias Mannucci detto Turbine

: cavallo Zentiles; fantino Elias Mannucci detto Turbine Contrada della Civetta : cavallo Zenis; fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio

: cavallo Zenis; fantino Enrico Bruschelli detto Bellocchio Contrada della Chiocciola : cavallo Comancio; fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo

: cavallo Comancio; fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo Contrada dell'Oca : cavallo Ares Elce; fantino Carlo Sanna detto Brigante

: cavallo Ares Elce; fantino Carlo Sanna detto Brigante Contrada dell'Istrice: cavallo Viso d'Angelo; fantino Giovanni Atzeni detto Tittia

