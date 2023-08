Palio di Siena, cavalli infortunati: animalisti pronti a denunciare

Interventi riusciti

Dopo gli infortuni i due animali erano stati trasportati alla clinica veterinaria Il Ceppo. “I cavalli hanno reagito in modo positivo alle cure e hanno già iniziato il periodo di degenza - sottolinea l'Amministrazione comunale in una nota - che, per il Comune di Siena, ha come consueto obiettivo il recupero dei soggetti, grazie anche alla disponibilità del Pensionario per i cavalli da Palio”. Ma la risoluzione positiva degli infortuni non hanno sedato le polemiche sull’utilizzo di animali durante le corse storiche.