Due cavalli e un asino salvati a Torriglia su strada statale

Il Capo Cantoniere Anas, Diego Calabrese, ha messo in salvo due cavalli e un asino che - fuggiti da un recinto poco distante - vagavano in carreggiata sulla statale 45 “di Val Trebbia” all’altezza di Galleria Costafontana, a Torriglia (Genova). Calabrese si è recato sul posto in seguito ad una segnalazione e ha subito tentato di mettere in sicurezza i tre equini.



Ha bloccato il traffico e li ha messi in salvo

In primis ha indirizzato gli animali su una via comunale adiacente al bosco, ma poiché i tre sono subito ritornati in carreggiata - dirigendosi in Galleria Madonna di Montebruno - Calabrese ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni e provveduto a indirizzarli in sicurezza in un’area Anas prossima alla statale, dove ha creato un recinto temporaneo sfruttando le barriere laterali di sicurezza e il nastro segnaletico bianco e rosso.