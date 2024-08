Introduzione

Anche durante la settimana di Ferragosto i termometri vanno verso temperature che in molte zone della Penisola toccheranno i 36-38°C, con picchi anche oltre i 40°C su parti della Sardegna. Ieri i centri urbani per cui era stato diramato il livello massimo di allerta per il calore erano 17, oggi sono 19 e domani 14 agosto saranno 22. Il Ministero della Salute ricorda di evitare di esporsi al caldo e al sole diretto nelle ore più calde, cioè tra le 11 e le 18