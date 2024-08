Come affrontare il caldo anche di notte: i consigli degli esperti

Introduzione

Il caldo estremo delle ultime settimane sta davvero mettendo a dura prova gli italiani, in particolare chi, per lavoro o altre necessità, deve rimanere in città per gran parte dell'estate. Le alte temperature non solo rendono le giornate difficili da affrontare, ma disturbano anche il sonno notturno, impedendo di riposarsi adeguatamente. Affrontare le alte temperature può sembrare una sfida impossibile, ma ci sono diverse strategie che si possono adottare per migliorare la qualità del riposo e per affrontare al meglio il calore, soprattutto quando si tratta di garantire il benessere dei più piccoli. Ecco alcuni suggerimenti pratici per rendere sia le giornate che le notti più fresche e piacevoli.