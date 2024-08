Sciopero balneari, ombrelloni chiusi oggi per due ore

Mini-serrata dei balneari in corso questa mattina. Gli ombrelloni apriranno solo alle 9:30, due ore dopo l'inizio ufficiale, in seguito alla mancata risposta del governo entro la pausa estiva alla richiesta di un intervento normativo sull'annosa - e irrisolta - questione delle concessioni. I balneari infatti hanno scelto la via dello sciopero per protestare contro il governo di Giorgia Meloni e la possibilità di mettere a gara le concessioni balneari, che dovrebbero scadere alla fine del 2024. Ma la categoria si spacca: se Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti hanno imboccato la strada della mobilitazione, altre sigle come Assobalneari, Federbalneari e Cna si sfilano, parlando di "iniziativa spot". L’orario scelto è il meno affollato della giornata, e comunque nelle due ore di chiusura si potrà andare in spiaggia, dove saranno presenti i bagnini. Gli ombrelloni e i lettini però rimarranno chiusi.

Assobalneari non aderisce, i motivi del no

Assobalneari ha fatto sapere che non sosterranno l'apertura ritardata degli ombrelloni "per non penalizzare migliaia di consumatori che hanno scelto gli stabilimenti balneari italiani per le loro vacanze". Per questo migliaia di aziende associate ad Assobalneari e La Base Balneare con Donnedamare si asterranno dallo sciopero, fanno sapere i presidenti Fabrizio Licordari e Bettina Bolla, convinti che la via maestra sia "sostenere la validità della mappatura fatta dal governo italiano", secondo cui il 67% delle coste è disponibile al libero mercato. I balneari, infatti, chiedono certezze per le concessioni che sono scadute lo scorso 31 dicembre dopo lo stop del Consiglio di Stato alle proroghe decise dal governo.