Ciciliano a Sky TG24: prevenzione abbatte costi e rischio morti. VIDEO

Si è insediato questa mattina il nuovo capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Dirigente medico della Polizia di Stato, e attuale commissario per Caivano, Ciciliano prende il posto di Fabrizio Curcio. "È una sfida avvincente che abbraccio con grandissima responsabilità - ha detto durante la presentazione alla stampa -. Tornare a casa è sempre una grande cosa e abbrevia i tempi per agire. C'è la consapevolezza dello sforzo, ma come dico sempre la squadra vince tutta insieme perché di Maradona c'è n'è stato solo uno nella storia". Poi, ai microfoni di Sky TG24, Ciciliano ha spiegato che intende prima di tutto dare continuità all’operato del suo predecessore, l’ingegnere Fabrizio Curcio. E ha sottolineato l’importanza della prevenzione, da considerare un pilastro della Protezione Civile: "Fa meno rumore, ma nel lungo periodo abbatte costi e morti. Consente di ridurre gli impatti nella gestione delle emergenze e agevola il ritorno alla normalità. Se incrementiamo le azioni in questo senso possiamo aspettarci che si riducano attività di emergenza nel medio lungo periodo".

La cultura della prevenzione, ha proseguito Ciciliano, "comincia sui banchi dell’asilo, delle elementari. In quel periodo nasce un bagaglio nella coscienza del bambino, che resta in seguito nell’adulto".

Caivano

"Il dipartimento della Protezione civile sarà in grado di portare avanti quello che è nato in maniera sperimentale e diffonderlo altrove", ha spiegato Ciciliano in merito a Caivano, per il quale è al momento - e fino a settembre - commissario straordinario. "Deve essere un modello, non un intervento spot di riqualificazione urbana e sociale. Ed è un modello proprio perché riproducibile".