Brutta notizia per chi è abituato a lasciare l’ombrellone in spiaggia libera assicurandosi il posto per il giorno successivo: questa azione si configura come occupazione illegale del demanio pubblico. Sulla spiaggia libera, infatti, non si possono lasciare oggetti come materassini, lettini o ombrelloni per un tempo prolungato, pena il sequestro degli oggetti da parte delle forze di polizia. Stessa cosa vale per le installazioni di campi sportivi improvvisati: è consentito creare delle porte da calcio, per esempio, ma bisogna smantellarle una volta che non servono più e riportare il luogo alle condizioni iniziali. A questa regola si può derogare in caso di autorizzazione del Comune di competenza, autorizzazione che, ad esempio, hanno gli stabilimenti balneari che offrono questo genere di strutture ai loro ospiti.

