Anche in Turchia è consentito l'ingresso con la sola carta d'identità valida per l'espatrio (cartacea o elettronica) a patto che questa sia perfettamente integra e con una validità di almeno cinque mesi successivi se si entra nel Paese per via aerea e marittima o dal confine greco e bulgaro per via ferroviaria e per via terra. È invece assolutamente necessario il passaporto per coloro che entrano via terra e con il treno dai confini sud-est ed est, ovvero dalle frontiere con la Georgia, l’Azerbaigian, l'Iran, l'Iraq e la Siria.