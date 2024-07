Spese veterinarie, quali sono quelle detraibili nel modello 730/2024

Introduzione

Come ogni anno, anche nel 2024 è possibile portare in detrazione le spese sostenute nel 2023 per le cure degli animali da compagnia o da attività sportiva. Escluse quelle effettuate per gli animali utilizzati in ambito agricolo o commerciale o per quelli allevati a scopo riproduttivo o alimentare.

Ci sono però alcuni limiti, a partire dall'importo massimo detraibile: 550 euro, rimborsato al 19% con una franchigia di 129,11 euro. La detrazione in misura piena spetta solamente a chi ha un reddito complessivo che non supera i 120mila euro. Se il reddito è superiore, l’importo detraibile si riduce man mano, fino ad azzerarsi per chi ha un reddito di 240mila euro. Non tutte le spese legate alle cure degli animali si possono però detrarre: ecco quali sono ammissibili e quali no