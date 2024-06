Introduzione

Soluzione spesso scelta da coloro che vanno in viaggio, il noleggio dell’auto oltre a tante comodità può però anche riservare sgradite sorprese. Per questo è opportuno prestare molta attenzione alle tariffe e a quanto viene riportato nel contratto stipulato prima della partenza.

Tra i costi nascosti più subdoli c’è la benzina: è sempre meglio prediligere l’opzione “pieno-pieno”, in modo da evitare di fare rifornimento ai prezzi scelti dal noleggiatore, spesso più alti di quelli delle stazioni di servizio. Inoltre, prima di utilizzare la vettura, è sempre meglio scattare foto e controllare lo stato del veicolo, al fine di evitare possibili danni già presenti. Alla restituzione occhio al drop off, che potrebbe portare ad addebiti nascosti: in questo caso è sempre meglio inviare una mail con foto dettagliate dell’auto e richiedere i giustificativi in caso di spese extra.