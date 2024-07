Giacomo Bozzoli fermato a Soiano del Lago, era latitante da 11 giorni

Il figlio di Bozzoli conferma la versione della madre

In mattinata era stato ascoltato il figlio di Giacomo Bozzoli, 9 anni compiuti da poco, che era con i genitori fino all'1 luglio quando il padre era scappato. Secondo quanto ricostruito il bambino, sentito in audizione protetta, avrebbe sostanzialmente ripetuto la versione fornita agli acquirenti dalla madre circa il viaggio in Spagna con tappa in precedenza in Costa azzurra, poi all'acquario di Valencia e infine a Marbella, dove il padre lo avrebbe salutato per poi continuare da solo la fuga.