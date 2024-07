Giacomo Bozzoli, un fotogramma conferma la sua presenza a Marbella

Il 39enne è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio, gettato nel forno della fonderia di famiglia nel 2015. Oltre alle immagini, registrate dalle telecamere di un albergo in Spagna, c’è anche la testimonianza di una receptionist, che lo avrebbe riconosciuto tra i clienti. Il documento dell’uomo sarebbe stato registrato il 30 giugno

La dichiarazione di una receptionist d’albergo e soprattutto il fotogramma di un video testimoniano la reale presenza in Spagna la scorsa settimana, quantomeno fino a prima del primo luglio, di Giacomo Bozzoli. Il 39enne bresciano è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, gettato nel forno della fonderia di famiglia l’8 ottobre 2015 a Marcheno nel Bresciano. Bozzoli è latitante dal giorno del verdetto definitivo della Cassazione.

Il racconto della compagna

A fronte delle dichiarazioni della compagna del 39enne, Antonella Colossi (“siamo stati insieme in Spagna fino al momento della sentenza”), gli inquirenti non avevano nascosto dubbi sulla reale presenza del bresciano tra il 20 e il 30 giugno. Troppi erano stati i vuoti e i “non ricordo” nel racconto della donna interrogata dai carabinieri il giorno stesso del ritorno in Italia in treno. Colossi ha fatto mettere a verbale di “aver perso la memoria per lo choc dopo aver saputo della condanna all’ergastolo guardando internet da un computer dell’albergo”.