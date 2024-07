Bozzoli, gli inquirenti: "Potrebbe essersi reso irriconoscibile"

Secondo chi indaga il 39enne bresciano, latitante dopo la condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio, potrebbe aver modificato il suo aspetto per non essere riconosciuto e - spiegano a La Repubblica - ha "pianificato a lungo e in ogni dettaglio" la fuga, ma "qualche traccia l’ha lasciata" ascolta articolo

Giacomo Bozzoli, il 39enne bresciano in fuga - di fatto latitante - dopo aver subito in via definitiva la condanna all'ergastolo per l'omicidio dello zio, potrebbe aver modificato il suo aspetto per non essere riconosciuto ed essersi procurato dei documenti falsi. A spiegarlo, a La Repubblica, sono gli inquirenti che indagano: "Il problema - dicono - è che non solo il latitante è scomparso: oltre a non avere certezze su quando, dove e verso quale destinazione si sia eclissato, non può essere escluso nemmeno che abbia modificato le proprie sembianze". Per la Procura, l’uomo ha "pianificato a lungo e in ogni dettaglio" la fuga, ma "qualche traccia l’ha lasciata".

La compagna non è indagata Antonella Colossi, la compagna 42enne di Bozzoli anche lei scomparsa per alcuni giorni, è rientrata in Italia con il figlio ed è stata ascoltata a lungo dagli inquirenti: "Era una vacanza, non una fuga" ha fatto mettere a verbale. Però Bozzoli per la "vacanza" aveva lasciato a casa il suo cellulare, l'ultimo numero che usava a livello personale e che i carabinieri hanno sequestrato nella villa di Soiano del Garda (Brescia). La donna non è indagata e non è indagabile per favoreggiamento in virtù dell'articolo 384 del codice penale per il quale "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore". "Ha confermato quello che non poteva non confermare perché ci sono elementi che la smentirebbero", dicono gli inquirenti bresciani che stanno verificando ogni parola della donna.

Il racconto e le tappe La 42enne, che ha dichiarato di aver "perso il cellulare la prima notte a Cannes" e poi di "aver perso la memoria per lo choc dopo la sentenza", ha ripercorso le presunte tappe della fuga dall'Italia. Che sarebbe partita il 23 dal Lago di Garda, a bordo della Maserati Levante finita sotto sotto i lettori delle targhe all'alba in provincia di Brescia, per proseguire a Cannes una notte, all'acquario di Valencia dove la famiglia avrebbe passato un'altra notte e poi a Marbella, nel sud della Spagna. Qui Giacomo Bozzoli, Antonella Colossi e il loro bambino sarebbero rimasti insieme fino alla lettura della sentenza. La donna ha spiegato che i tre hanno appreso della conferma dell'ergastolo guardando Internet attraverso un computer dell'albergo. Poi le strade dei Bozzoli si sono divise: "Non so dove sia Giacomo e neppure che fine abbia fatto l'auto. Ho provato a dirgli di rimanere con noi", ha detto la 42enne.