Omicidio Bozzoli, l'appello del suocero a Giacomo: "Costituisciti"

"Questa vicenda mi sta distruggendo. Mi auguro che il compagno di mia figlia si costituisca al più presto per il bene suo ma soprattutto per quello di mia figlia e

Appello del suocero a Giacomo Bozzoli

Da tre giorni Giacomo, Antonella e il figlio di nove anni sono in fuga dopo la sentenza che ha confermato l'ergastolo per l'imprenditore. "Per quanto mi riguarda posso solo dire - prosegue il suocero di Bozzoli - che nella vita ho sempre lavorato onestamente e rispettato la legge, mi sono messo subito a disposizione degli inquirenti perchè credo sia la cosa migliore per tutti. Spero che questa vicenda si concluda al più presto".