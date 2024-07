Giacomo Bozzoli in fuga. Il padre: "Non so dove sia"

Il 39enne, dopo essere stato condannato all'ergastolo per la morte dello zio Mario, l'1 luglio, è svanito nel nulla. Dell'uomo, che risulta essersi connesso su Whatsapp l'ultima volta la notte del 24 giugno scorso, non ci sono tracce. Secondo quanto trapela da fonti inquirenti, sarebbe scappato su una Maserati e si troverebbe in un Paese vicino all'Italia

"Dov’è Giacomo? Non lo so davvero". Sono le parole di Adelio Bozzoli, il padre di Giacomo Bozzoli, il 39enne condannato all'ergastolo per la morte dello zio Mario e svanito nel nulla dopo la sentenza della Cassazione. Dell'uomo, che risulta essersi connesso su Whatsapp l'ultima volta la notte del 24 giugno scorso, non ci sono tracce.

La condanna all'ergastolo

L'1 luglio la Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo già stabilita nel primo e nel secondo grado di giudizio dalle corti di Brescia per Bozzoli che, in tutto questo tempo, è sempre rimasto in libertà. Per i giudici gettò lo zio nel forno della fonderia di famiglia, la sera dell’8 ottobre 2015, di cui era titolare insieme al fratello Adelio (padre di Giacomo). Quando c’è stata la sentenza, l’uomo non era in aula a Roma, ma – stando alle parole del padre – si trovava nella sua abitazione sul lago di Garda. Intorno alle 20, quando i Carabinieri si sono presentati lì, però, di lui non c’erano tracce.

La fuga

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, fonti inquirenti dicono che Giacomo Bozzoli è scappato su una Maserati. L’uomo, da quanto risulta, è senza il passaporto, perché gli è scaduto e non l’ha rinnovato. E la sua non è una fuga solitaria. Con lui ci sono la compagna Antonella e il figlio che ha quasi nove anni. Bozzoli - secondo quanto filtra dalla procura - si troverebbe in un Paese confinante con l’Italia. Sarebbero in corso tentativi di convincerlo a rientrare. I vicini intanto dicono che non lo vedono da circa una settimana.