Bozzoli, inquirenti ascoltano ancora la compagna: tanti "non ricordo"

Continuano le ricerche del 39enne bresciano condannato all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario e latitante dal giorno del verdetto definitivo della Cassazione, una decina di giorni fa. Martedì sera gli inquirenti bresciani hanno ascoltato per la seconda volta Antonella Colossi, la compagna dell’uomo: ha spiegato ancora una volta di non sapere dove sia andato il compagno

Sentita ancora la compagna di Bozzoli

Antonella Colossi martedì è stata sentita in Procura dopo che venerdì, di ritorno da Marbella con il figlio, era stata invece ascoltata al comando provinciale dei carabinieri. Secondo gli investigatori il suo racconto è stato ancora più lacunoso rispetto al primo, infarcito di "non ricordo" e "non so". Antonella Colossi ha spiegato ancora una volta di non sapere dove sia andato il compagno che, ha sottolineato, "sono sicura essere innocente". Nel primo interrogatorio la donna aveva spiegato che "siamo stati insieme in Spagna fino al momento della sentenza. Eravamo io, Giacomo e nostro figlio". Poi la compagna è tornata in Italia in treno insieme al figlio e ha fatto mettere a verbale di "aver perso la memoria per lo choc dopo aver saputo della condanna all'ergastolo guardando internet da un computer dell'albergo".