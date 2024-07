Papa Francesco: "Allenate la partecipazione contro i populismi"

Il Pontefice è intervenuto al Generali Convention Center in chiusura della 50esima edizione dell'iniziativa organizzata dalla Cei: "Mi preoccupa l'astensionismo. La democrazia, che non gode di buona salute, esige che si creino le condizioni perché tutti si possano esprimere e possano partecipare". Poi la messa e l'Angelus in piazza Unità d'Italia

La democrazia è partecipazione "e la partecipazione non si improvvisa: si impara da ragazzi, da giovani, e va allenata, anche al senso critico rispetto alle tentazioni ideologiche e populistiche". A dirlo è Papa Francesco , a Trieste, in occasione della chiusura della 50esima edizione della Settimana sociale della Cei. "La parola 'democrazia' non coincide semplicemente con il voto del popolo. A me preoccupa il numero della gente ridotta che è andata votare. La democrazia esige che si creino le condizioni perché tutti si possano esprimere e possano partecipare", ha sottolineato il Pontefice.

"La democrazia non gode di buona salute"

"Tutti devono sentirsi parte di un progetto di comunità, nessuno deve sentirsi inutile. Certe forme di assistenzialismo che non riconoscono la dignità delle persone sono ipocrisia sociale. Non dimentichiamo questo. L'assistenzialismo è nemico della democrazia, è nemico dell'amore al prossimo" e "l'indifferenza è un cancro della democrazia", ha detto il Papa. "Nel mondo di oggi, diciamo la verità, la democrazia non gode di buona salute. Questo ci interessa e ci preoccupa, perché è in gioco il bene dell'uomo, e niente di ciò che è umano può esserci estraneo", ha aggiunto.

Il ruolo del cristianesimo

"Come ho avuto modo di ricordare anni fa visitando il Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa, è importante far emergere l'apporto che il cristianesimo può fornire oggi allo sviluppo culturale e sociale europeo nell'ambito di una corretta relazione fra religione e società, promuovendo un dialogo fecondo con la comunità civile e con le istituzioni politiche perché, illuminandoci a vicenda e liberandoci dalle scorie dell'ideologia, possiamo avviare una riflessione comune in special modo sui temi legati alla vita umana e alla dignità della persona", ha evidenziato il Pontefice.

"Non accontentiamoci di una fede marginale o privata"

Il Papa ha poi invitato i cattolici ad assumersi le loro responsabilità: "Non possiamo accontentarci di una fede marginale, o privata. Ciò significa non tanto pretendere di essere ascoltati, ma soprattutto avere il coraggio di fare proposte di giustizia e di pace nel dibattito pubblico. Abbiamo qualcosa da dire, ma non per difendere privilegi. Dobbiamo essere voce che denuncia e che propone in una società spesso afona e dove troppi non hanno voce. Tanti, tanti non hanno voce", ha detto il Papa a Trieste, sottolineando che questo amore politico "è una forma di carità che permette alla politica di essere all'altezza delle sue responsabilità e di uscire dalle polarizzazioni, che immiseriscono e non aiutano a capire e affrontare le sfide".

L'appello: "Favoriamo sinergie per la pace e il bene comune"

Il Papa, a conclusione del suo discorso alla Settimana sociale, ha poi citato Giorgio La Pira e ha chiesto che, sul suo esempio, "non manchi al laicato cattolico italiano questa capacità di organizzare la speranza. Questo è un compito vostro". E infine un appello: "La pace e i progetti di buona politica possono rinascere dal basso. Perché non rilanciare, sostenere e moltiplicare gli sforzi per una formazione sociale e politica che parta dai giovani? Perché non condividere la ricchezza dell'insegnamento sociale della Chiesa? Possiamo prevedere luoghi di confronto e di dialogo e favorire sinergie per il bene comune".