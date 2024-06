Papa Francesco, il rimprovero di uno studente: non offendere Lgbtqia+

Un giovane filippino di Mindanao, indossando una sciarpa arcobaleno in un incontro su Zoom organizzato dalla Loyola University, rivolgendosi al Pontefice ha detto: "Per favore smetta di usare un linguaggio offensivo nei confronti della comunità Lgbt, provoca dolore"

In un incontro su zoom tra Papa Francesco e alcuni studenti dell'Asia organizzato dalla Loyola University un giovane filippino di Mindanao, indossando una sciarpa arcobaleno, rivolgendosi a Papa Francesco ha detto: "Per favore smetta di usare un linguaggio offensivo nei confronti della comunità Lgbt, provoca dolore". Il ragazzo ha parlato francamente al Papa anche delle discriminazioni nella sua regione nei confronti di minoranze come quella musulmana. Altra richiesta al Papa dallo stesso giovane è stata quella di "permettere il divorzio".