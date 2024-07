Denatalità, Bertolaso: "Rischio scomparsa razza italica". È polemica

Cronaca

Ogni anno i numeri sono peggiori di quello prima: nel nostro Paese nascono sempre meno persone. Nel 2022 ci siamo fermati a 393mila: non si era mai scesi sotto la soglia dei 400mila. Qual è il numero medio di figli per donna sotto il quale non si dovrebbe scendere per non far calare il numero di abitanti? E quali sono gli Stati con numeri ancora più bassi? Anche di questo si è parlato nella puntata del 26 ottobre di Numeri