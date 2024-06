Dentiere gratis agli anziani operati, la proposta di Guido Bertolaso

"Silvio Berlusconi aveva il pallino di far sorridere gli anziani. Noi oggi portiamo in giunta una delibera che garantisce dentiere gratis per chi ha avuto un tumore e a tutti coloro che hanno fatto interventi che gli hanno distrutto il cavo orale". Lo ha annunciato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso durate l'evento Salute Direzione Nord a Milano.

Il progetto di odontoiatria sociale

Le dentiere gratis per gli anziani over 60 che non possono permettersele anche a supporto impiantare è stata una delle promesse elettorali che Silvio Berlusconi aveva annunciato nel 2014 durante un incontro con i parlamentari di Forza Italia in vista delle elezioni europee.