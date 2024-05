Denatalità in Italia, sul NYT l'eccezione dell'Alto Adige

Secondo gli esperti citati dal quotidiano americano, i motivi di questa anomalia si ritrovano nel fatto che “il governo provinciale ha sviluppato nel tempo una fitta rete di agevolazioni per le famiglie che vanno ben oltre i bonus una tantum per le nascite offerti a livello nazionale". C'è però chi contesta il quadro descritto dal New York Times, sostenendo un calo delle nascite anche nella regione ascolta articolo

Crisi della natalità in tutta Italia. O quasi. Un’analisi del New York Times ha infatti analizzato i dati riguardanti l’Alto Adige scoprendo che la regione ha la fecondità più alta del Paese con 1,51 figli per ogni donna (la media italiana è di 1,24). Il quotidiano americano esalta il “modello Alto Adige contro l’inverno demografico in Italia”.

Le misure del governo locale Secondo gli esperti citati dal quotidiano americano, i motivi di questa anomalia si ritrovano nel fatto che "il governo provinciale ha sviluppato nel tempo una fitta rete di agevolazioni per le famiglie che vanno ben oltre i bonus una tantum per le nascite offerti a livello nazionale". I genitori infatti "hanno sconti su asili, prodotti per l'infanzia, generi alimentari, assistenza sanitaria, bollette energetiche, trasporti, attività di doposcuola e campi estivi". Ma non solo, il NYT scrive anche che la Provincia "integra gli stanziamenti statali con centinaia di euro in più a bambino e vanta programmi di assistenza all'infanzia".

Misure che accomunano anche Francia e Paesi scandinavi Le misure prese per affrontare la crisi della natalità – scrive il NYT – aiutano a liberare le donne e gli uomini dal lavoro. Sembra controintuitivo ma questo "è vitale per l'economia" ed è un aspetto che accomuna l'Alto Adige con la Francia e alcuni Paesi scandinavi. Inoltre, dimostra come offrire servizi di asilo nido a prezzi accessibili funziona "dall'imminente precipizio demografico in cui si trova l'Italia".

C'è chi non è d'accordo La portavoce dell'associazione Alleanza per le Famiglie, Christa Ladurner, contesta però il "paradiso delle nascite" descritto dal New York Times in un'intervista al quotidiano Alto Adige. "Le nascite stanno calando rapidamente anche in Alto Adige. Nel 2019 sono nati 5.249 bambini; nel 2023, 4.671. Significa 578 in meno; pari a -12%. È il minimo storico delle nascite dal 1970 ad oggi" commenta. Inoltre, aggiunge che l'alto costo della vita nella regione non aiuta in nessun modo. "i giovani, pur lavorando in due, fanno fatica a pagarsi l'affitto di un alloggio".