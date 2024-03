Natalità, Schillaci: "Emergenza che richiede sostegno alle famiglie"

Dagli slogan ai fatti

"Il sostegno alle famiglie e alle nascite non è uno slogan, siamo passati ai fatti. Ma la sfida non è facile - ha aggiunto il ministro - siamo di fronte a un fenomeno estremamente complesso. Le coppie rinunciano ad avere bambini e sempre più spesso le donne abbandonano il sogno di diventare mamme già da giovanissime. Le cause possono essere molteplici: una condizione economica sfavorevole, la paura di perdere il posto di lavoro, l'assenza di una reale consapevolezza della propria fertilità, che per una donna è all'apice tra i 20 e i 30 anni". "Parliamo quindi di ragioni economiche, sociali, culturali, che spesso si intrecciano, e che affondano le loro radici nell'assenza di investimento su un welfare a sostegno della genitorialità e che oggi si ritrova con un tasso di fertilità tra i più bassi d'Europa, seguito solo da quelli di Spagna e Malta - ha spiegato il ministro Schillaci - dopo il picco negativo raggiunto nel 2022, quando per la prima volta dall'Unità d'Italia si è scesi a meno di 400mila nati, i dati del primo semestre 2023 hanno mostrato a livello nazionale un ulteriore calo di 3.500 nascite. Per questo il ministero della Salute ha avviato un forte impegno nel campo della prevenzione, dell'informazione e a tutela della salute. Sappiamo che per invertire la rotta ci vorrà del tempo, ma il tavolo tecnico sugli stili di vita per favorire la fertilità, che abbiamo voluto istituire e che si è insediato lo scorso luglio, sta già lavorando a numerose iniziative".