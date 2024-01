Anche la Cina ha un problema di denatalità. E non è una buona notizia

Mica solo l'Italia si restringe. Pure il colosso asiatico, nel suo grande, vede la popolazione diminuire. E questo è un problema. Non solo per i cinesi ascolta articolo

Non siamo, noi italiani, gli unici ad avere un problema di denatalità. Anche i cinesi, per dire, si confrontano con il calo demografico. Solo che, trattandosi di un Paese da 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, la scala del fenomeno risulta decisamente più grande. Incomparabilmente più ampia. Crollo delle nascite, quale soglia per evitare il calo della popolazione? Inoltre, visto che parliamo della seconda economia del mondo per dimensione nonché di una superpotenza geopolitica, la questione non riguarda solo loro ma un po’ tutto il globo. Non è un caso allora che le maggiori testate giornalistiche del pianeta si siano affrettate a riportare gli ultimi dati in proposito, i quali raccontano di come la popolazione cinese sia calata per il secondo anno consecutivo (in Italia siamo più avanti: scende dal 2018). Nel 2023, dice l’Ufficio nazionale di statistica della Cina, sono nati 9,02 milioni di bambini e sono morte 11,1 milioni di persone. Dunque, visto che l'aritmetica non mente, la popolazione è diminuita scendendo a 1 miliardo e 409mila 670 residenti. Ma se il restringimento degli abitanti riguarda solo l’ultimo bienno, la tendenza che ha portato a questo risultato è in corso da decenni. Il saldo naturale della popolazione, ovvero la differenza tra nati e morti, è infatti in discesa più o meno costante almeno dalla metà degli anni ‘80.

Se non visualizzi il grafico clicca qui Come riporta il grafico sopra, nel 1987 si contavano 17 nati in più rispetto ai morti ogni mille abitanti. Questo dato si era più che dimezzato nel 2012: 7,5. Nel 2022, per la prima volta, la cifra è diventata negativa (-0,60) e nel 2023 è arrivata la conferma. Saldo di nuovo sotto zero: -1,48 nati rispetto ai morti per mille abitanti. Questo epilogo è frutto di vari fattori. Dai cambiamenti di costume indotti dalla crescita economica, alle decisioni del Partito comunista cinese che alla fine degli anni ‘70, per rallentare l’aumento demografico, ha introdotto la politica del figlio unico. Il programma è stato un successo, come abbiamo visto, ed è stato terminato nel 2016.