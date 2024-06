Scena muta all’orale di maturità per protesta, studentesse promosse

Le tre ragazze del liceo Foscarini di Venezia, che tra incoraggiamenti e polemiche hanno diviso l’opinione pubblica, sono state promosse. Linda Conchetto, Virginia Gonzale e Lucrezia Novello hanno portato avanti quella che loro hanno definito una battaglia di principio contro il voto ricevuto nella versione di greco ascolta articolo

Scena muta all’esame orale di maturità in segno di protesta. Linda Conchetto, Virginia Gonzales y Herrera e Lucrezia Novello hanno deciso di scioperare, rischiando anche la bocciatura, in nome di quella che loro stesse hanno definito una battaglia di principio contro il giudizio “ingiusto” dato alla loro versione di greco nella seconda prova scritta. Le tre studentesse del liceo Foscarini di Venezia, nonostante la ribellione verso la commissione di maturità, sono state promosse con votazioni finali comprese tra 71/100 e 67/100. Le tre giovani hanno portato avanti una protesta in nome di tutti i loro compagni di classe: 10 candidati su 14 hanno infatti ricevuto gravi insufficienze da parte della commissaria esterna proveniente da una scuola di Mestre.

La protesta: "Non accetto vostro giudizio" Linda, studentessa modello che nella versione di greco ha preso 6,5 (la sua media annuale era di 8), è stata la prima a protestare facendo scena muta. Al posto di rispondere alle domande della commissione, ha letto loro una nota nella quale spiegava il suo gesto: "Ho deciso che non mi sottoporrò all'esame orale, non certo perché io ne abbia paura o perché non abbia studiato, ma perché non voglio accettare il vostro giudizio che non rispecchia il mio lavoro". Le compagne Virginia e Lucrezia hanno poi seguito il suo esempio.

Opinione pubblica divisa Il gesto delle tre ragazze ha diviso l'opinione pubblica. Il gruppo della classe le ha sostenute e appoggiate ma sui social non sono mancate le polemiche da parte di chi ha tacciato le studentesse di "mancanza di rispetto". Ferma condanna è stata espressa anche da Elena Donazzan, assessore all'Istruzione della regione Veneto. "Questa disobbedienza va punita", ha detto Donazzan. "È una provocazione e una mancanza di rispetto nei confronti dei docenti e dell'istituzione scolastica: così facendo dimostrano di non essere realmente mature". Tuttavia, in assenza di segnalazioni ufficiali, l'ufficio scolastico regionale non ha mosso alcun procedimento.

Donazzan: "Grave atto di disobbedienza" Il gesto delle ragazze ha rischiato di portare alla bocciatura come estrema conseguenza. Fino a ieri non era scontata la promozione che invece è arrivata oggi. Linda Conchetto è uscita dal liceo con 71, Virginia Gonzales y Herrera con 65, Lucrezia Novello con 67. "Promosse anche facendo scena muta all'orale? Evidentemente avevano fatto bene i loro conti, il che vuol dire che non hanno neanche il coraggio di rischiare", ha incalzato Donazzan citata dal Corriere del Veneto. "Se molti degli studenti della classe hanno preso un brutto voto nella versione di greco - ha aggiunto - vuol dire che non hanno studiato o che non sono stati preparati abbastanza bene e non hanno raggiunti i livelli sufficienti previsti. Potrà anche esserci stato un problema a livello di docenza, ma quando si entra nel mondo degli adulti si viene valutati anche sul fronte comportamentale, e questo lo definisco un atto di disobbedienza molto grave".