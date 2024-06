Maturità 2024, al via da oggi agli esami orali: cosa sapere

Dopo le prove scritte, ora i maturandi sono chiamati ad affrontare la “tappa” finale che li separa dal tanto atteso diploma. La data di inizio dei colloqui orali, fissata per oggi 24 giugno, slitterà di qualche giorno nelle scuole che sono sede di seggio in occasione dei ballottaggi per le amministrative. Ogni studente avrà a disposizione 60 minuti per dimostrare il proprio livello di preparazione davanti alla commissione d'esame

Iniziano oggi, 24 giugno, i colloqui orali per gli oltre 500mila studenti impegnati negli esami di maturità 2024. Dopo le prime prove scritte che si sono svolte nei giorni scorsi, ora i maturandi sono chiamati ad affrontare la “tappa” finale che li separa dal tanto atteso diploma. Ogni studente avrà a disposizione 60 minuti per dimostrare il proprio livello di preparazione davanti alla commissione composta, per oltre la metà, da docenti esterni. L'avvio degli orali slitterà di qualche giorno nelle scuole che sono sede di seggio in occasione i ballottaggi per le elezioni amministrative.