In base alla tabella pubblicata dal ministero dell’Istruzione, i crediti sono assegnati in base alla media annuale ottenuta da ogni studente. Per esempio, uno studente con una media dei voti tra 6 e 7 potrebbe ottenere fino a 9 punti di credito nel terzo anno e 10 punti nel quarto anno. Se al termine del quinto anno raggiunge una media tra il 7 e l’8, potrebbe ottenere 12 punti, totalizzando così 31 punti di credito su 40