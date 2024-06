Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Ha preso il via per oltre 526mila studenti l’esame di maturità. Tra le tracce della prova di italiano una poesia di Giuseppe Ungaretti, Rita Levi-Montacini con il suo “Elogio dell'imperfezione”, la Costituzione e l’uso dell’atomica.

Rimanendo in tema scuola e università, pubblicata da QS, che analizza 150 destinazioni di studio in tutto il mondo, la lista delle migliori città per gli studenti universitari. Ci sono anche tre italiane.

Sul fronte politico ha tenuto banco in Italia il premierato, che abroga il potere del Quirinale di nominare un preciso numero di senatori a vita. Intanto Vladimir Putin è impegnato in alcuni viaggi in giro per il mondo.

Continuano ad aumentare le vittime della guerra a Gaza: l’ultimo rapporto dell’Unhcr ha stimato il numero delle persone sono scappate da guerre, persecuzioni e violenze nel 2023.



Sport grande protagonista della settimana. I Boston Celtics e i Dallas Mavericks si sono giocati la finale dell’Nba, mentre procedono gli Europei di Calcio, con gli Azzurri che hanno appena fallito la prova contro la Spagna.

Intanto gli atleti di tutto il mondo si preparano alle prossime Olimpiadi, ma con l’avvicinarsi di Parigi 2024 cresce la preoccupazione per la salute degli sportivi a causa delle difficili condizioni in cui dovranno gareggiare.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24