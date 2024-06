Pubblicata nel 1988, l'"Elogio dell'imperfezione” è un'opera autobiografica, raccontata in prima persona dalla grande scienziata torinese. Al centro dell'opera emerge il tema dell'imperfezione, concepita non come una fragilità o una debolezza, bensì come una virtù e una condizione necessaria per crescere ed evolversi costantemente. "L’imperfezione ha da sempre consentito continue mutazioni di quel meraviglioso quanto mai imperfetto meccanismo che è il cervello dell’uomo", dice l'autrice