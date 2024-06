Al via questa mattina alle 8.30 il secondo giorno degli scritti degli Esami di Maturità del 2024. In queste ore gli studenti maturandi, dopo aver affrontato la prima prova comune di italiano, si cimentano con le discipline caratterizzanti il proprio indirizzo di studi. Al Liceo delle Scienze Umane, la prova che i candidati si sono trovati ad affrontare ha riguardato l’interazione attiva nell’ambiente educativo.

L'interazione attiva si riferisce a un approccio all'apprendimento in cui bambini e ragazzi diventano i protagonisti della propria educazione. Seguendo questo metodo educativo si supera il piano del semplice ascolto passivo delle lezioni e viene stimolata la partecipazione attiva. Per analizzare questo tema ai maturandi del liceo delle Scienze Umane sono stati proposti i brani di due pedagogisti: Maria Montessori e John Dewey.

Il metodo Montessori

Maria Montessori si concentra sull'aspetto cognitivo dell'esperienza di apprendimento. La pedagogista sottolinea l’importanza di un ambiente educativo che stimoli l’attività, la manipolazione e l’esplorazione.

Il bambino, tra i tre e i sei anni, non è concepito soltanto come un osservatore passivo, ma nella veste di esploratore che impara attraverso l’esperienza diretta con l’ambiente circostante. Per questo motivo il metodo Montessori si focalizza sull'importanza di un ambiente educativo che offra occasioni di attività che favoriscono lo sviluppo psichico del bambino come lezioni interattive, lavori di gruppo, progetti pratici e, come evidenziato dalla traccia della seconda prova, ambienti accoglienti e a misura di studente.