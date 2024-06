Le materie desiderate dai maturandi? Educazione sessuale e finanziaria

Oltre il 60% degli intervistati sostiene che la scuola li abbia formati come “persone”, ma che non li abbia preparati alla vita e al futuro. Fra gli altri argomenti che i maturandi vorrebbero inserire nei programmi scolastici ci sono i corsi sul mercato del lavoro e sull’offerta formativa post-diploma. Le preferenze di studenti e studentesse emergono dall’“Osservatorio Maturità 2024”, condotto da ScuolaZoo su un campione di 4mila maturandi

La percezione di non essere pronti per affrontare la vita e il futuro deriva anche da una profonda insoddisfazione per le attività di orientamento post-diploma che riguarda il 60% dei liceali, il 50% dei maturandi del tecnico e il 53% dei maturandi del professionale.

● la possibilità di accedere a un percorso post diploma professionalizzante, come gli ITS,

Oltre la metà dei maturandi, precisamente il 52%, ritiene che la scuola non li abbia preparati alla vita e al futuro ed è probabilmente da questa percezione che nasce l’esigenza di studiare materie funzionali alla vita di tutti i giorni e alle scelte post-diploma. L’insoddisfazione nei confronti dei programmi scolastici emerge in più punti dell’Osservatorio: potendo tornare indietro, il 50% dei maturandi sceglierebbe un diverso indirizzo di studio . La causa principale di questo ripensamento è “la perdita di interesse” per l’offerta formativa scelta: un problema che riguarda il 60% dei liceali, il 73% degli studenti degli istituti tecnici e il 72% dei professionali. Fra i maturandi dei tecnici e dei professionali c’è la percezione diffusa di non avere le competenze per entrare nel mercato del lavoro: circa 1 su 2 non si sente formato per lavorare. Un tema noto, quest’ultimo, cui Ministero Lavoro e del Merito farà fronte attraverso la cosiddetta “riforma 4+2”, che prevede:

I corsi di orientamento

Uno studente su 5 si dice disposto a pagare una cifra fra i 50 e i 500 euro per avere dei corsi di orientamento. I più propensi a spendere per orientarsi sono i maturandi degli istituti professionali (35%), seguiti da quelli del tecnico (23%) e da quelli del liceo (19%). La maggior parte degli studenti dichiara che continuerà a formarsi, con percentuali altissime nei licei (88%) e rilevanti anche nei tecnici (oltre il 60%) e nei professionali (oltre il 40%). Fra tutti gli indirizzi, gli istituti professionali mostrano la situazione più critica: il 35% del campione - percentuale superiore a licei e tecnici - non sa cosa farà dopo il diploma e non si sta informando per trovare la propria strada o perché si sente bloccato (60%) o perché non è interessato a farlo (4%). Situazione simile negli istituti tecnici anche se con percentuali leggermente inferiori.

Uno sguardo al passato e uno al futuro

La pandemia ha lasciato un segno profondo sul secondo e il terzo anno di scuola superiore dei maturandi 2024: per circa il 60% dei rispondenti, il Covid ha avuto un impatto “devastante” (20%) o “brutto” (40%). Si tratta di un dato rilevante, che va tenuto in considerazione nella lettura dell’Osservatorio. Rispetto al futuro, lo stato d’animo prevalente è “ansioso” (45%), ma non mancano segnali incoraggianti: il 28% del campione si sta affacciando con “curiosità” al nuovo ciclo o è “impaziente di affrontare nuove sfide” (24%).