Milano, due detenuti evasi dal carcere minorile Beccaria

Appello al governo

Nella nota della Uilpa che dà notizia dell’evasione è contenuto anche un appello al governo. "Serve immediatamente un decreto carceri - si legge - per mettere in sicurezza il sistema soprattutto con assunzioni straordinarie e accelerate nel Corpo di polizia penitenziaria, cui mancano più di 18mila unità". Come sottolinea De Fazio, "è di tautologica evidenza che le poche e inconsistenti misure adottate per mettere in sicurezza l'istituto penale per minorenni di Milano non abbiano avuto alcun effetto tangibile. Ci chiediamo cos'altro debba accadere nelle prigioni, per adulti e minori, affinché il Governo adotti seri provvedimenti”.