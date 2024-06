Processo a porte chiuse

Detenuti dalle autorità cinesi dal settembre 2021, i due attivisti sono stati processati l'anno scorso, pur negando qualsiasi addebito durante il processo tenuto a porte chiuse. Le accuse di sedizione si basavano sugli incontri che spesso la coppia teneva con i giovani cinesi durante i quali discutevano di questioni sociali. "I loro sforzi e la loro dedizione al lavoro, ai diritti delle donne e alla società civile in generale non saranno vanificati da questo processo ingiusto, né la società dimenticherà il loro contributo. Al contrario, mentre l'oppressione persiste e l'ingiustizia cresce, sempre più attivisti come loro continueranno a salire", ha detto il gruppo Free Huang Xueqin and Wang Jianbing, composto principalmente da attivisti con sede all'estero.