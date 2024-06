Previsioni meteo, temporali in arrivo nelle prossime ore sull’Italia

Maltempo al Nord e al Centro per una perturbazione che dalla Scandinavia si spingerà verso l’Europa meridionale: previste piogge sparse in Lombardia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, mentre il quadro meteorologico sarà più stabile al Sud. La Protezione Civile ha disposto per oggi l’allerta arancione su parte di Lombardia e la gialla sui restanti settori della regione, parte del Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, gran parte del Veneto, sull’Emilia-Romagna e su parte di Toscana, Marche e Abruzzo