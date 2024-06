Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Mentre gli occhi del mondo intero sono puntati sulla crisi climatica e il riscaldamento globale che sta raggiungendo livelli sempre più allarmanti, si riaccendono i riflettori sull’assassinio di Meredith Kercher. La Corte d’Assise di Firenze si è pronunciata sul caso Knox-Lumumba, con Amanda Knox imputata per aver calunniato Patrick Lumumba nelle prime fasi delle indagini.

Elezioni concluse in India, con il partito di Narendra Modi vincitore. Intanto in Italia il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, siglato da Fipe-Commercio, Federazione italiana Pubblici Esercizi, con i sindacati di categoria, prevede un'importante revisione della classificazione e dell'inquadramento di oltre un milione di dipendenti dei settori dei pubblici esercizi e della ristorazione.

Due classifiche pubblicate negli scorsi giorni.

Da una parte la QS World University Rankings 2025 che stila un elenco di 1.500 università in 106 Paesi e dove compaiono anche alcuni atenei italiani; dall’altra il World Happiness Report che ha individuato il luogo ideale per gli under 30 in cui vivere ed essere più felici.

Una nota cantante ha raccontato ai suoi fan la battaglia contro il lupus e contro la leucemia. E mentre qualcuno sta forse pensando di cambiare colore dei propri occhi attraverso un intervento di chirurgia oculare, compie 80 anni uno dei videogiochi più amati di tutti i tempi.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24