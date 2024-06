Un anno dalla scomparsa di Kata, le 4 piste seguite dalla procura

"Crediamo che la scomparsa di Kata sia il frutto dell'attuazione di un piano ben organizzato e non di un'attività estemporanea", ha affermato il procuratore Filippo Spezia, parlando in conferenza stampa a un anno dalla sparizione della piccola all'ex hotel Astor, a Firenze ascolta articolo

È passato ormai un anno da quando Mia Kataleya Chicclo Alvarez, per tutti semplicemente Kata, è scomparsa dall'ex hotel Astor in via Maragliano a Firenze, allora occupato abusivamente da decine di persone, tra cui Kata e la sua famiglia. Oggi, a tre giorni dall'anniversario della sparizione della bambina peruviana, avvenuto il 10 giugno 2023, il procuratore capo di Firenze ha parlato di quattro piste principali, sottolineando: "Crediamo che la scomparsa di Kata sia il frutto dell'attuazione di un piano ben organizzato e non di un'attività estemporanea".

Quattro le piste seguite dalla Procura di Firenze "Le piste- ha spiegato il procuratore capo di Firenze, Filippo Spezia- sono il traffico di droga, il racket delle stanze all'ex hotel Astor, lo scambio di persona, i possibili abusi a sfondo sessuale". Quattro, quindi, gli scenari presi in considerazione dagli inquirenti per ricostruire le fila della vicenda della bambina peruviana.

Spezia ha poi confermato nel corso della conferenza stampa: "Allo stato attuale abbiamo ancora due indagati. Non è una novità, ma non vi sono elementi per poter archiviare e declinare le posizioni di questi soggetti". Gli indagati a cui si riferisce Spezia sono i due zii di Kata, quello materno, Abel Argenis Vasquez, e quello paterno Marlon Chicclo. Erano loro ad avere la custodia della bimba quel giorno, sabato 10 giugno. La mamma, Katherine Alvarez Vasquez, infatti, in quelle ore era fuori a lavoro e il padre, Manuel Romero Chicclo, era detenuto a Sollicciano.

L'ultima immagine di Kata Alle 15.32 del 10 giugno 2023, Kata scende la scala esterna dell'hotel Astor. È questa l'ultima immagine della bimba peruviana che sembra sia scomparsa nel nulla. A distanza di un anno le ricerche non hanno sortito alcun esito: né buone né cattive notizie, nonostante l'impegno di tre magistrati della procura di Firenze e dei migliori reparti dell'Arma dei carabinieri. Alle indagini avevano partecipato, infatti, anche i cacciatori di Calabria, specializzati nella ricerca di latitanti e vittime di sequestri, avevano messo sottosopra ogni anfratto dell'immobile che nel settembre del 2022 era stato occupato da famiglie peruviane e romene. L'occupazione era nata come risposta all'annoso problema della casa per chi non poteva permettersela, nei mesi, però, l'ex hotel Astor era diventato un pericoloso focolaio di criminalità.

Pm: "Indagini complesse, ci siamo mossi in un clima un po' omertoso" "La complessità delle indagini- ha detto il procuratore capo Spezia nel corso della conferenza stampa- è legata anche al contesto molto particolare in cui si sono sviluppati i fatti, si tratta di comunità di soggetti peruviani e di soggetti di 'area rumena' che si sono caratterizzate per atteggiamenti anche non collaborativi. Ci siamo mossi anche in un quadro un po' omertoso, che ha contribuito a rendere le nostre indagini molto complesse". Basti pensare che i due principali indagati sono entrambi familiari della piccola Kata e che, una manciata di giorni prima della scomparsa della bambina peruviana, bande rivali si erano affrontate di notte con i bastoni per contendersi le camere e alimentare un presunto business sommerso. In quell'occasione un occupante ecuadoregno si era gettato da una finestra al terzo piano per sottrarsi alle botte. È questo il contesto in cui il 10 giugno di un anno fa Kata scompare.

Come ha fatto la piccola Kata a sparire nel nulla? Secondo gli inquirenti, la chiave della scomparsa della bambina è la porzione dell'ex hotel Astor non coperta dalla sorveglianza delle telecamere: "Abbiamo la conferma che la rete di videocamere che circonda l'hotel Astor effettivamente aveva un buco- ha evidenziato Spiezia- un'area non coperta dall'osservazione. Abbiamo ragione di ritenere che quello spazio è stato sfruttato da coloro che hanno organizzato la scomparsa della bambina. Questo è uno degli elementi che ci inducono a credere che si è trattato di un piano ben predisposto".