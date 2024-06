Su istanza dell’avvocata Nunzia Barzan, è stato aperto un nuovo fascicolo di inchiesta, per omicidio, sulla sparizione di Greta Spreafico, la donna di Erba, in Provincia di Como, scomparsa nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2022. A renderlo noto è stato il consulente della famiglia Davide Barzan

La Procura della repubblica di Rovigo ha aperto un nuovo fascicolo di inchiesta , per omicidio, sulla sparizione di Greta Spreafico, la donna di Erba, in Provincia di Como , scomparsa nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2022 mentre si trovava a Porto Tolle (Rovigo). Ad annunciarlo, come riportato dai quotidiani locali, è stato il consulente della famiglia Davide Barzan, intervenendo a “Storie italiane” su Rai1.

La nuova inchiesta



Spreafico, nota anche per essere una cantante di musica rock, era andata a Porto Tolle per trattare la vendita di una casa di famiglia, ma non si era presentata all'appuntamento con l'acquirente. A ottobre la Procura di Rovigo aveva fatto richiesta di archiviazione nei confronti dell'unico indagato, mentre alla Procura di Como era stata aperta un’indagine per circonvenzione di incapace. La nuova indagine in Polesine è stata avviata su istanza dell'avvocato Nunzia Barzan.



L’ultimo avvistamento



A dare l'allarme sulla scomparsa della donna era stato il compagno, che dopo averla sentita al telefono nelle prime ore della mattina non riusciva più a rintracciarla. Uno dei suoi due telefoni cellulari era scomparso, mentre l'altro fu trovato spento all'interno dell'appartamento. L'ultima persona ad averla vista sarebbe stato un amico di Porto Tolle, che la cantante aveva conosciuto poche settimane prima, e che avrebbe passato la serata con lei in un bar di Adria (Rovigo).



ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24