Cesena, ritrovata Noemi Zanella, scomparsa nel 2021. Era in Polonia

Storia a lieto fine per Noemi, una bimba di Cesena scomparsa quasi tre anni fa. Il padre, Filippo Zanella, fisioterapista di 47 anni che non vedeva sua figlia da settembre 2021, ha ritrovato e recuperato la bambina in Polonia. La piccola era partita con la madre proprio in quel periodo, verso il Paese d'origine della donna. Lì se ne erano perse progressivamente le tracce, finché la bambina è stata ritrovata ieri a Rzeszòv. Lo ha raccontato, in conferenza stampa, il padre che si era trasferito in Polonia per ritrovarla. Al momento della scomparsa la bimba aveva 6 anni, oggi ne ha 9.