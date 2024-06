Mara Favro, il giallo della donna scomparsa in Val di Susa

Della 51enne non si hanno più notizie dallo scorso marzo. L'ultimo avvistamento alla fine del turno di lavoro in una pizzeria di Chiomonte. Presentata dal fratello una denuncia per omicidio e occultamento di cadavere

È diventata un giallo la scomparsa di una donna di 51 anni, Mara Favro, di cui non si hanno più notizie dallo scorso marzo, dopo che aveva finito di lavorare in una pizzeria a Chiomonte, in Alta Val di Susa, nel Torinese. Sulla sua scomparsa è stato aperto dalla procura di Torino un fascicolo, dopo che il fratello ha presentato una denuncia per omicidio e occultamento di cadavere. Del suo caso si stanno occupando anche la trasmissione televisiva 'Chi l'ha visto?' e Penelope, associazione per la ricerca delle persone scomparse.