Firenze, la mamma di Kata accoltella al volto una donna in discoteca

Katherine Alvarez Vasquez, la mamma della piccola Kata, la bambina scomparsa il 10 giugno scorso, è stata denunciata dalla polizia dopo un litigio con una connazionale all'interno dei bagni della discoteca fiorentina "Tenax". L'altra donna, anch'essa peruviana, ha riportato ferite al volo inflitte probabilmente con un'arma da taglio. Sono in corso ulteriori indagini per risalire alle cause del violento alterco. Si cerca anche l'eventuale arma, non rinvenuta. Nei bagni dove si sono sviluppati i fatti non sono presenti telecamere.

La ricostruzione

Secondo quanto è stato ricostruito, la vittima avrebbe incontrato in bagno Katherine, che lei conosce da tempo, che avrebbe iniziato una discussione per futili motivi, forse rancori legati a precedenti questioni sentimentali. La vittima avrebbe riferito che sarebbe stata presa per i capelli e poi Katharine avrebbe estratto un oggetto appuntito con cui l'avrebbe ferita più volte al volto e alla testa.

Cinque ferite riscontrate

La vittima peruviana è stata trasportata in ambulanza dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Careggi: le sono state riscontrate cinque ferite lacero-contuse tra una guancia e la testa. La prognosi è di 20 giorni salvo complicazioni. "Mi ha aggredita e mi sono difesa", avrebbe detto Katherine Alvarez per giustificare il suo gesto.