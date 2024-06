Marche, scoperta maxi frode da 2mln: traffico illecito di rifiuti

vedi anche Ricercato per frode negli Usa, arrestato in Alto Adige un uomo tedesco

Sul caso il gip di Ancona, su richiesta della Procura, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di disponibilità patrimoniali e finanziarie per un valore di oltre mezzo milione di euro. Intanto, sono otto le persone denunciate.

Le contestazioni: oltre al traffico illecito di rifiuti anche indebita percezione del Reddito di cittadinanza

Le contestazioni per gli otto denunciati è di utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, occultamento di documenti contabili, traffico illecito di rifiuti e gestione rifiuti non autorizzata. A queste contestazioni si aggiunge anche l'ipotesi di indebita percezione del Reddito di Cittadinanza da parte dei denunciati. Questi, infatti, avrebbero falsamente dichiarato di non aver conseguito redditi negli anni oggetto di indagine per ottenere il beneficio statale per l'importo complessivo di oltre 50mila euro.



Intanto, secondo i primi accertamenti, dietro il traffico illecito, si celava una frode fiscale finalizzata a emettere fatture per attività mai eseguite da ditte individuali con sede a Falconara, gestite da soggetti di etnia rom privi dei mezzi, del personale e attrezzature necessarie per svolgere una così vasta e delicata attività commerciale.