Ricercato per frode negli Usa, arrestato in Alto Adige un uomo tedesco

Era ricercato per frode dagli Stati Uniti. Ora è stato arrestato dai carabinieri di Vipiteno in un hotel a Racines. A finire in manette, un cittadino tedesco, destinatario di un provvedimento di arresto internazionale emesso dalla Corte distrettuale del district of New Jersey. L'uomo, dal 2011 al 2016 era riuscito a gestire uno schema di frode postale a danno di numerosi cittadini del New Jersey per un danno economico totale ammontante a oltre 10 milioni di dollari.