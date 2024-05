Frode fiscale a Catania, sequestrati 29 milioni di euro: 16 arresti

Economia

Secondo la Guardia di Finanza, le truffe accertate ammontano a una somma che basterebbe per abbattere gli oneri delle bollette per quasi due trimestri. L’Agenzia delle Entrate e l’Abi chiedono agli istituti massima attenzione nelle verifiche sui requisiti della cessione del credito, ma le procedure rischiano di rendere le pratiche più lunghe e complesse ostacolando sia le imprese che le banche stesse

Si continua a discutere di Superbonus , con revisioni normative, aggiunte, interpretazioni e correzioni sui bonus edilizi che hanno generato il caos fra tutti gli attori della filiera. Non solo famiglie, condomini e imprese, ma anche gli istituti finanziari , protagonisti della cessione del credito , l'operazione che, insieme allo sconto in fattura, ha decretato il boom del 110%

L’ultimo aggiornamento è una circolare dell'Agenzia delle Entrate in cui si chiede alle banche la massima attenzione (“diligenza” in gergo normativo) nel verificare i requisiti della cessione, per evitare di figurare come responsabili in solido degli illeciti ai danni del Fisco